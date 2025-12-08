Muş'ta 112 Ekipleri Köy Köy İlk Yardım Farkındalığı Eğitimi Veriyor

Muş'ta köylere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, Köylere ilk yardım farkındalık eğitimi projesi kapsamında kent merkezine uzak köylerde eğitimler düzenliyor. Projenin hedefi, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ambulans ekiplerinin ulaşmasının zaman aldığı yerleşimlerde vatandaşların acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme becerisini artırmak.

Eğitimin sahadaki uygulaması

Sağlık çalışanları köy köy dolaşarak, vatandaşlara temel yaşam desteği, havayolu tıkanıklığına müdahale ve kanama kontrolü gibi konuları uygulamalı olarak anlattı. Çalışmanın ilk durağı olan Serinova Beldesinde çayocağında bir araya gelen yaklaşık 40 kişine acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gereken müdahaleler gösterildi. Eğitimde katılımcıların birebir uygulama yapmasına imkân tanınarak hem teorik hem pratik bilgiler aktarıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Uzm. Dr. Cenan Sami Akkan, Muş 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi, uygulamanın amacını şu sözlerle anlattı: 'Ambulans gelene kadar vatandaşların ailelerine ve çevrelerindeki kişilere nasıl müdahale edebileceklerini bilmeleri amacıyla köylerde ilk yardım farkındalık eğitimleri başlattık. Muş’un coğrafyası genel anlamda birçok bölgede zorlu şartlara sahip. 112 olarak köylere ulaşmamız mümkün olsa da bu bazen belirli bir zaman alabiliyor. Bu nedenle köylerimizde, ambulans ekipleri ulaşana kadar vatandaşlarımızın kendi ailelerine, arkadaşlarına ve hastalara neler yapabileceklerini bilmeleri amacıyla eğitimler veriyoruz. Mümkün olduğunca çok köyümüze bu eğitimi ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün Serinova Beldesi’nde eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız ve inşallah devamını getirmeyi planlıyoruz.'

Bilal Köse, Muş 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli ilk yardım eğitmeni, eğitimin içeriğini ve önemini şöyle özetledi: 'Köylerimizde ilk yardım ve farkındalık eğitimleri veriyoruz. Coğrafi şartlar nedeniyle köylerimiz hastanelere uzak olabiliyor. Bu yüzden hem bizim için hem de hasta için bir dakikanın bile çok önemli olduğunu düşünerek bu eğitimleri düzenledik. Verdiğimiz eğitimler kapsamında; solunum yolu tıkanmaları, tam ve kısmi tıkanma, bebeklerde ve yetişkinlerde kalp krizleri ve kalp durmalarında yapılacak ilk müdahaleler, kronik hastalıklardan KOAH, astım ve şeker hastalığı konuları ele alındı. Ayrıca köylerimizde soba kullanımının yaygın olması nedeniyle soba zehirlenmeleri ve kış aylarında özellikle çocuklarda sık görülen yanıklarla ilgili eğitimler de verildi. İlk yardım eğitimi kapsamında verilmesi gereken tüm temel konuları katılımcılarımıza aktardık. Katılım oldukça yoğundu ve geri dönüşler de son derece olumlu oldu. Başhekimliğimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün katkılarıyla eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.'

Serinova Beldesi İmam Hatibi Mazhar Şeker de verilen eğitimin yerel halk için önemine dikkat çekerek, 'Acil durumlarda insanların hastalara nasıl müdahale edeceklerini çoğu zaman bilemediklerini görüyoruz. Bu nedenle verilen bu eğitimler vatandaşlarımız için gerçekten çok faydalı oldu. Kendi adıma da oldukça memnun kaldım. Bizim de bu konuda bazı eksiklerimiz olduğunu fark ettik. İnşallah diğer arkadaşlarımız için de faydalı olmuştu' ifadelerini kullandı.

Eğitimler, hem toplumsal farkındalığı artırmayı hem de ambulans ekiplerinin ulaşmasının zaman aldığı vakalarda ilk müdahalenin etkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor. Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle projenin daha fazla köye ulaşması hedefleniyor.

