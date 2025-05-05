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Muş'ta 2. Tiyatro Günleri Başladı: İlk Oyun Gogol'un Eseri

Muş Alparslan Üniversitesi'nin düzenlediği 2. Tiyatro Günleri etkinliği, ilgiyle başladı. İlk gün Nikolay Gogol'un 'Bir Delinin Hatıra Defteri' sahnelendi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 22:47
Muş'ta 2. Tiyatro Günleri Başladı: İlk Oyun Gogol'un Eseri

Muş'ta 2. Tiyatro Günleri Heyecanı

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" etkinliği başladı.

Gogol'un Eseri ile Açılış Yapıldı

Etkinliğin ilk gününde, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ünlü yazar Nikolay Gogol’un eseri “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun sahnelendi. Atakan Aslan yönetimindeki gösterimde, Ömer Kaya Solmazgül tek kişilik performansıyla dikkat çekti.

Yağmura rağmen oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi, gösterimi izlemek için bir araya geldi. Oyun sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, geçen yıl etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Geçen yıl beş günde beş farklı oyun sahnelendi ve 10 binin üzerinde kişi bu oyunları izledi. Bu yıl ilk oyunumuzu yaklaşık 1500 izleyici ile gerçekleştirdik" dedi.

Etkinlik Devam Ediyor

Etkinliğin dört gün daha süreceğini bildiren Alican, "Her gün bir oyun sahneleyeceğiz. Cuma günü ise 'Meryem' adlı, Filistin ile alakalı bir oyunla final yapacağız. Tüm Muşlu vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe, Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl...

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" başladı. 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ilk gününde Nikolay Gogol'un eseri olan, Atakan Aslan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi. Ömer Kaya Solmazgül'ün rol aldığı tek kişilik oyuna kent sakinleri ilgi gösterdi.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl...

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" başladı. 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin ilk gününde Nikolay Gogol'un eseri olan, Atakan Aslan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi. Ömer Kaya Solmazgül'ün rol aldığı tek kişilik oyuna kent sakinleri ilgi gösterdi.

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