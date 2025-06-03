Muş'ta 4 Kurt Yavrusu Koruma Altına Alındı

Muş'ta Kurt Yavruları Koruma Altına Alındı

Muş'un Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda, hayvancılık yapan bir aile tarafından bitkin halde dört kurt yavrusu bulundu. Aile, yavruları bir süre besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından, müdürlükten gelen ekip, doğada üç gün boyunca gözlem yaptı ve kurt yavrularının annesinin gelmesi için bekledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, annelerinin bulunmadığına karar verilerek, yavrular güvenli bir alana alındı.

Yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bahçesine götürülerek burada bir süre bakıldı. Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilerek tedavi ve bakımları yapılmak üzere teslim edildi.

Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı. Yürütülen çalışma sonucu anneleri bölgede olmayan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Muş'ta yaylada bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu koruma altına alındı. Yürütülen çalışma sonucu anneleri bölgede olmayan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bahçesine getirildi.