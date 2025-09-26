Muş'ta 500 Yataklı Hastaneye 454 Sismik İzolatörle Deprem Güvencesi

Muş'ta 500 yataklı hastaneye 454 sismik izolatörle deprem dayanıklılığı

İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Muş'ta, 115 dönüm alanda inşa edilen 500 yataklı devlet hastanesinin yapımında 454 sismik izolatör kullanıldı.

Proje ve kapasite

Sağlık Bakanlığınca Muş-Bitlis kara yolundaki 115 dönüm alanda 2022'de temeli atılan hastane inşaatında çalışmaların %75'i tamamlandı. İnşaatında 400 kişinin çalıştığı tesiste, 129 poliklinik, 90 yoğun bakım ve 21 ameliyathane bulunacak. Hastanenin kapalı alanı 142 bin 500 metrekare olup toplam alanı 115 bin 800 metrekare olarak açıklandı.

Deprem güvenliği ve konum

Türkiye'nin deprem riski göz önüne alınarak projede afet riskini en aza indirecek önlemler ön planda tutuldu. Hastanenin zemin katlarına yerleştirilen 454 deprem izolatörü ile yapının depreme karşı dayanıklı inşa edildiği vurgulandı. Proje, 6 Şubat depremlerinden alınan dersler doğrultusunda planlandı.

Hastane, Sungur beldesinin karşısında ve şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımın kolay olduğu tesise, ilçe ve komşu illerden erişimin önündeki ana yol üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Yetkililerin değerlendirmesi ve zamanlama

İnşaatı gezen ve Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'den bilgi alan Vali Avni Çakır, tesisin depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edildiğini ve hizmete açılmasıyla bölgede önemli bir sağlık ihtiyacının giderileceğini söyledi. Çakır, hastanenin fiziki ilerlemesinin yaklaşık %75 seviyesine ulaştığını, bir aksilik olmazsa 2026 yılı sonunda hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.

Çakır ayrıca, inşaatın tamamlanması için 400 işçinin yoğun şekilde çalıştığını, sürekli denetim ve incelemelerin sürdüğünü belirterek, hastanenin kazasız belasız tamamlanmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Muş'ta 115 dönüm alanda yapımı devam eden 500 yataklı hastane inşaatında 454 "sismik izolatör" kullanıldı.