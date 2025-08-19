DOLAR
Muş'ta 7 Katlı Binada Yangın: 3 Ev Hasar, 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Muş'ta Bostankent Sitesi'ndeki 7 katlı binada çıkan yangında 3 ev hasar gördü, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:35
Olay yerinde söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı

Saray Mahallesi'ndeki Bostankent Sitesi'nde bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışması başlattı.

Yangın sonucu 3 ev hasar gördü, dumandan etkilenen 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

