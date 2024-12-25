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Muş'ta 8 Günlük Bebek ve 15 Yaşındaki Hasta Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta kalp rahatsızlığı olan 8 günlük bebek ve hipertansiyon hastası 15 yaşındaki Reyhan Meryem Ekinci, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:15
Muş'ta 8 Günlük Bebek ve 15 Yaşındaki Hasta Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta Önemli Sağlık Sevkleri Gerçekleşti

Muş'ta, biri bebek olmak üzere iki hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Muş Sağlık Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara göre, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve Tip-1 Trunkus Arteriozus (kalp rahatsızlığı) teşhisi konulan 8 günlük bebek ile Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen 15 yaşındaki hipertansiyon hastası Reyhan Meryem Ekinci'nin sevk edilmesine karar verildi.

Devlet ve Sağlık Bakanlığı Desteği

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu'nun durumu Sağlık Bakanlığı'na iletmesi üzerine kente ambulans uçak gönderildi. Muş Devlet Hastanesi'nden alınan bebek ve ambulansla Siirt'ten getirilen Ekinci, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda ambulans uçağa alındı.

Hastalar Hızla İlgili Hastanelere Sevk Edildi

8 günlük bebek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Ekinci ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Ekinci'nin teyzesi İlkay Kaşçı, yeğeninin hipertansiyon hastası olduğunu belirtti ve Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile sevkin gerçekleştiğini ifade ederek, "Bize bu desteği sağladıkları için devletimize, Sağlık Bakanlığına, Hacettepe Üniversitesine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta, biri bebek 2 hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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