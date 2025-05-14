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Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?

Muş'ta, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde evlatlarına kavuşma umuduyla eylem yapan aileler, PKK'nın silah bırakma kararından memnun.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:41
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?

Muş'ta Evlatlarına Kavuşmak İçin Eylem Yapan Aileler 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnun

Muş'ta, DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmanın umudunu taşıyan aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair memnuniyetlerini dile getirerek eylemde buluştular. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını sevinçle karşılayan aileler, her hafta çarşamba günü bir araya gelerek seslerini duyurmaya devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylem yapan aileler, çocuklarına kavuşma ümidi ile dolu. Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 yıldır evladından haber alamadığını belirtti. Koçhan, "İnşallah çocuklarımız gelir. Mutluyuz, sevinçliyiz. Cumhurbaşkanımız, askerlerimiz ve tüm ekiplerden Allah razı olsun. Anneler artık ağlamasın. Bu kana 'dur' demeliyiz. Kanın dökülmesini istemiyoruz. Artık çocuklarımızı istiyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir, teslim olur. İki gecedir sevinçten uyuyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyleme oğlunun 12 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyen Halit Altun, "Şu an bütün aileler olarak mutluyuz. Cumhurbaşkanımızdan ve özellikle Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Barış sürecini getirdiler, inşallah hepimiz çocuklarımıza sağ salim kavuşuruz. Çok umutluyuz." dedi.

Bir başka eylemci olan Alaattin Koçhan ise, "Bugünleri bekliyorduk, inşallah muvaffak olacağız. Çocuklarımız gelecek ve bu üzüntüden kurtulacağız. Devletimiz de bu sıkıntıyı atlatacak. Allah sonunu hayırlı ve daim eylesin." diyerek umutlarını dile getirdi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan...

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bugün de eylemlerini sürdürdü.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan...

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bugün de eylemlerini sürdürdü.

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