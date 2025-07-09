Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta Evlat Hasretiyle Eylemler Sürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının güvenli bir şekilde geri dönmesini bekleyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Her çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyor. Bu haftaki eylemde gözyaşları ve umutlar birbirine karıştı.

Ailelerin Duygusal Çağrıları

Ani bir duygu patlaması yaşayan anne Ayten Koçhan, 9 yıl önce kaçırılan çocuğunun özlemini dile getirerek, "Oğlum, ne bekliyorsun? Gelin teslim olun, yeter artık. Bu bizim davamız değil, İsrail'in, Amerika'nın davasıdır. Şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah ailelerine sabır versin." dedi.

Evlat Hasretinin Sesi: Baba Halit Altun

Baba Halit Altun ise, 12 yıl süresince evlat hasreti çektiğini belirterek, "İnşallah hasretimiz sona erecek, çocuklarımız dönecek. Bütün dünya bunu gördü. Artık her şey bitti. Evinize gelin. Orada senin işin olmaz artık. Sesimi duyuyorsan dön gel. Devletimizin ve bu nöbetlerimizin sayesinde çocuklarımıza kavuşacağız." şeklinde konuştu.

Aileler, eylemlerine sonuna kadar devam edeceklerini ve evlatlarına kavuşma umudunun asla sönmeyeceğini vurguluyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günü DEM Parti binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.