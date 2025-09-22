Muş'ta Asfiksi Tanısı Konulan Yenidoğan Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Olayın Detayları

Muş'ta, asfiksi (oksijen eksikliği) tanısı konulan bir yenidoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe yapılan kontrollerde asfiksi tespit edildi.

Sevk Süreci

Bebeğin ileri tetkikleri ve tedavisi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından harekete geçen ekipler, bebeği ambulans helikopterle güvenli şekilde sevk etti.

Kurum yetkilileri, sevk sürecinde görev alan sağlık personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

