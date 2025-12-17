DOLAR
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan M.Ç., jandarma operasyonuyla yakalanıp Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:08
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyon ve yakalama detayları

Merkez ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda, Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tespitlerde, Muş Merkez nüfusuna kayıtlı M.Ç. isimli şahsın, Siirt İlamat İnfaz Bürosu kararına istinaden "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme (5/1)" suçundan 3 yıl hapis cezası ile tutuklamaya yönelik olarak arandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

