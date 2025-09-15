Muş'ta Ev Yangını: 71 Yaşındaki Kutbettin Bursal Hayatını Kaybetti

Muş'ta Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ev yangınında yatalak 71 yaşındaki Kutbettin Bursal hayatını kaybetti; cenaze otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 03:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 03:04
Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan yangının ayrıntıları

Muş'ta bir evde çıkan yangında yatalak bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal'ın yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yangında evde bulunan Kutbettin Bursal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursal'ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangının çıktığı odada inceleme yaptı.

