Muş'ta Ev Yangını: 71 Yaşındaki Kutbettin Bursal Hayatını Kaybetti

Muş'ta ev yangını: Yatalak kişi yaşamını yitirdi
Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan yangının ayrıntıları
Muş'ta bir evde çıkan yangında yatalak bir kişi yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal'ın yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, yangında evde bulunan Kutbettin Bursal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursal'ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, yangının çıktığı odada inceleme yaptı.