Muş'ta Göçerler Yaylalardan Dönüşe Başladı

Muş'un serin yaylalarında yaklaşık 5 ay konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla sıcak illere doğru dönüş yolculuğuna başladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:35
İlkbaharda Batman, Siirt ve Mardin'den gelerek Muş'un serin yaylalarında kalan göçerler, havanın soğumasıyla birlikte sıcak illere göç etmeye başladı. Yaz boyunca hayvancılık için elverişli yaylalarda konaklayan göçerler, yaklaşık 5 ay süren kalışın ardından çadırlarını toplayıp memleketlerine dönüyor.

Yaylanın sağladığı avantajlar

Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, rakımın yüksekliği ve zengin bitki örtüsünün bölgeyi yetiştiriciler için avantajlı kıldığını belirtti. Konuk, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Yaylalarımızın serin havası ve temiz su kaynakları olduğu için göçerler her yıl sıcak bölgelerden buraya geliyor. Yaklaşık 5 ay kaldıktan sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Burada elde ettikleri peyniri ve sütü satarak ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Dönüşe başlayan göçerlerimiz uzun süre yolculuk yapıyor. Hayvancılık zor bir meslek ve bu nedenle daha fazla desteklenmesi gerekiyor."

Uzun ve zorlu dönüş yolculuğu

Göçerlerden Mehmet Sezgin, koyunlarla yaptıkları dönüş yolculuğunun yaklaşık 60 gün sürdüğünü söyledi. Sezgin, yaylaları her yıl tercih ettiklerini ve hayvanların burada daha sağlıklı geliştiğini vurguladı:

"Burada süt verimi daha iyi. Kuzular hızlı gelişiyor, hayvanlar daha sağlıklı oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 5 ay kaldığımız yaylalardan Siirt'e gitmek için dönüş yolculuğumuza başladık. Yaylada kaldığımızda günde 2 kez koyunlarımızı sağdık. Sütleri azaldığı için sağıma son veriyoruz. 20 gündür yoldayız ve yaklaşık 30 günlük bir zorlu yolculuğumuz daha var. Hayvanlarımız gebe olduğundan fazla ilerleyemiyoruz. Belirlediğimiz yerlerde durup istirahat ediyoruz, hayvanları dinlendiriyoruz."

Kerem Gölbaşı da havaların soğumasıyla Muş'un yaylalarından göç etmeye başladıklarını belirterek, "Batman'a dönüş yapıyoruz. Şu an yoldayız. Koyunlarımız gebe olduğu için gece yatıyoruz, gündüz gidiyoruz. Allah'ın izniyle 20 gün sonra yolculuğumuz bitecek." dedi.

