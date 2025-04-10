DOLAR
37,91 0,23%
EURO
42,24 -1,35%
ALTIN
3.808,06 -1,27%
BITCOIN
3.094.791,31 1,59%

Muş'ta Hayvan Barınağı Temeli Atıldı: Sokak Hayvanlarına Hızla Çözüm

Muş'ta temel atma töreninde, İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, sokak hayvanları için kalıcı çözümler geliştireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:30
Muş'ta Hayvan Barınağı Temeli Atıldı: Sokak Hayvanlarına Hızla Çözüm

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam Muş'ta Hayvan Barınağı Temelini Attı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Muş’ta bir hayvan barınağının temel atma törenine katıldı. Törende, sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlı olduklarını belirtti.

Barınağın Detayları

Sağlam, Muş Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra, Vali Avni Çakır'dan sahipsiz hayvanlara yönelik yapılacak barınak hakkında bilgi aldı. Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Sağlam, Muratgören köyünde inşa edilecek Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı için temel atma töreninde konuştu.

Sağlam, alan çalışmalarının hızla sürdüğünü ve barınağın en kısa sürede hizmete alınacağını vurguladı. “Bir ay içinde hayvan barınağımız tamamlanacak. Böylelikle hayvanların vatandaşlara eziyet etmesini önlerken, onların da sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Hayvanların Refahı İçin Her Şey Ayarlandı

Muş’ta mevcut olan belediyeye ait bir barınağın mevcut olduğunu hatırlatan Sağlam, “Bu projeyi, Sayın Valimizin ciddiye aldığını gördüm. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. En kısa zamanda barınağımızı faaliyete geçireceğiz.” sözlerini dile getirdi.

Sağlam, barınak içerisinde sağlık üniteleri ve kısırlaştırma çalışmalarının olacağını, beslenme sorunlarının da ortadan kaldırılacağını belirtti. “Mama üretim merkezimizi oluşturacağız ve mamamızı kendimiz üreteceğiz. Böylece hayvanlarla ilgili herhangi bir sıkıntı kalmayacak ve 'Hayvanlar dışarıda kaldı', 'aç kaldı' gibi dedikodulara da vatandaşlarımız itibar etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Törene Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Muratgören köyünde 40 dönüm alanda inşa edilecek "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Muratgören köyünde 40 dönüm alanda inşa edilecek "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı
3
Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı
4
İran: ABD Gerçek İrade Gösterirse Nükleer Anlaşma Mümkün
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak