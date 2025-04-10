Muş'ta Hayvan Barınağı Temeli Atıldı: Sokak Hayvanlarına Hızla Çözüm

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam Muş'ta Hayvan Barınağı Temelini Attı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Muş’ta bir hayvan barınağının temel atma törenine katıldı. Törende, sokak hayvanlarının vatandaşlara eziyet etmesini önlemekte kararlı olduklarını belirtti.

Barınağın Detayları

Sağlam, Muş Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra, Vali Avni Çakır'dan sahipsiz hayvanlara yönelik yapılacak barınak hakkında bilgi aldı. Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Sağlam, Muratgören köyünde inşa edilecek Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı için temel atma töreninde konuştu.

Sağlam, alan çalışmalarının hızla sürdüğünü ve barınağın en kısa sürede hizmete alınacağını vurguladı. “Bir ay içinde hayvan barınağımız tamamlanacak. Böylelikle hayvanların vatandaşlara eziyet etmesini önlerken, onların da sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Hayvanların Refahı İçin Her Şey Ayarlandı

Muş’ta mevcut olan belediyeye ait bir barınağın mevcut olduğunu hatırlatan Sağlam, “Bu projeyi, Sayın Valimizin ciddiye aldığını gördüm. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. En kısa zamanda barınağımızı faaliyete geçireceğiz.” sözlerini dile getirdi.

Sağlam, barınak içerisinde sağlık üniteleri ve kısırlaştırma çalışmalarının olacağını, beslenme sorunlarının da ortadan kaldırılacağını belirtti. “Mama üretim merkezimizi oluşturacağız ve mamamızı kendimiz üreteceğiz. Böylece hayvanlarla ilgili herhangi bir sıkıntı kalmayacak ve 'Hayvanlar dışarıda kaldı', 'aç kaldı' gibi dedikodulara da vatandaşlarımız itibar etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Törene Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Muratgören köyünde 40 dönüm alanda inşa edilecek "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Muş Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Muratgören köyünde 40 dönüm alanda inşa edilecek "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı"nda incelemelerde bulundu.