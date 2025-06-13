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Muş'ta Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Sürücü Yaralı

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucu bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:16
Muş'ta Hemzemin Geçitte Tren Kazası: Sürücü Yaralı

Muş'ta Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Sürücü Yaralandı

Muş'un Güzeltepe Mahallesi'nde meydana gelen kaza, hemzemin geçitte yaşandı. Elazığ-Muş seferini gerçekleştiren yük treni, Behçet Ardil tarafından kullanılan 35 EAE 70 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiği ve kazanın detayları hakkında incelemeler sürüyor.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgeye jandarma...

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgeye jandarma...

Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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