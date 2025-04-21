Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy, mezra ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kışın kimsenin kalmadığı köy ve mezralar ile yayla yollarının açılmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Yüksek Kesimlerde Zor Şartlar

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, zorlu hava şartlarına rağmen görev yapan ekipler, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedefliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kışın yaşamın olmadığı yerleşim yerlerinin yollarını açma çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

Ekiplerin Özverisi ve Vatandaşlara Teşekkür

Yentür, yüksek kesimlerde ekiplerin karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ilkbaharda köylerine rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için ekiplerimiz, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde özveriyle görev yapıyor. Zorlu şartlarda görev yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy, mezra ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy, mezra ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.