DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Muş'ta Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme Suçu: Aranan Şahıs Yakalandı

Konya mahkemesinin kararına göre 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.Y., Muş'ta jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:23
Muş'ta Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme Suçu: Aranan Şahıs Yakalandı

Muş'ta Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme Suçu Sebebiyle Arama Sonuçlandı

Konya Asliye Ceza Mahkemesi ilamı ile aranan şüpheli Muş'ta yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, merkez ilçede bir kişi gözaltına alındı.

Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, D.Y. isimli şahsın, Konya Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararınca "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanmasına karar verilen D.Y., Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ...

MUŞ’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

MUŞ’TA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi
3
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
4
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
5
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
6
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
7
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık