Muş'ta Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme Suçu: Aranan Şahıs Yakalandı

Muş'ta Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme Suçu Sebebiyle Arama Sonuçlandı

Konya Asliye Ceza Mahkemesi ilamı ile aranan şüpheli Muş'ta yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, merkez ilçede bir kişi gözaltına alındı.

Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, D.Y. isimli şahsın, Konya Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası kararınca "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanmasına karar verilen D.Y., Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

