Muş'ta Köy-Gel-Der, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılını Meşalelerle Kutladı

Muş Köy-Gel-Der, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Hasköy'de meşale yakıp 6 metrelik Türk bayrağı açtı; Başkan Murat Çaldır etkinliklerin genişletilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 23:35
Muş'ta Köy-Gel-Der, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılını Meşalelerle Kutladı

Muş'ta Köy-Gel-Der Malazgirt Zaferi'nin 954. yılını meşalelerle kutladı

Hasköy'de meşale ve 6 metrelik bayrakla anma

Muş Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği (Köy-Gel-Der), Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hasköy ilçesinde meşale yaktı ve Türk bayrağı açtı.

Dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı tören, ilçe meydanında gerçekleştirildi. Etkinlikte 6 metrelik Türk bayrağı dalgalandırıldı ve anma programı coşkulu görüntülere sahne oldu.

Köy-Gel Derneği Başkanı Murat Çaldır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Malazgirt ruhunun ve manevi ikliminin evrensel olduğunu vurguladı.

Çaldır, Malazgirt etkinliklerinin yalnızca 24-26 Ağustos tarihleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Bu amaçla Hasköy ilçe merkezinde vatandaşlarla meşale yakarak bayrak açtık. Malazgirt etkinliklerinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Malazgirt yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir. Malazgirt Savaşı, dünya tarihine yön veren ve adaleti getiren bir savaştır. Biz bunu sadece 3 güne sığdırmayıp ağustos ayının bütün günlerine yaymaya çalıştık. Bugün Hasköy ilçemizdeyiz. Malazgirt Meydan Muharebesi dünya tarihine yön vermiştir.

Etkinlik, yerel halkın katılımıyla Malazgirt ruhunun hatırlanması ve bu bilincin yaygınlaştırılması amacını taşıdı.

