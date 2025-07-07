Muş'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Kayıt Altına Alma Çalışmaları

Muş'ta 52 Kişilik Ekip, Küçükbaş Hayvanları Aşılayarak Kayıt Altına Alıyor

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki küçükbaş hayvanların aşılamasını yapıyor ve onları küpeleyerek kayıt altına alıyor. Hayvanların sağlığını güvence altına almak amacıyla oluşturulan 52 kişilik ekip, veteriner hekimler ve teknikerlerden oluşuyor.

Hafta belirli günlerde, kent merkezi ve ilçe ile köylerdeki çiftlikleri ziyaret eden ekip, hayvanları salgın hastalıklardan korumak için aşılıyor ve yeni doğan kuzu ile oğlakların kimliklendirme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Hayvancılıkta Yüksek Kapasite

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Güdümlü köyünde aşılama çalışmalarına katılan Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Muş'un hayvan kapasitesi yüksek illerden biri olduğuna dikkat çekti. Gönç, ilde toplamda 1 milyon 158 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.

Gönç, “Yeni desteklemelerimiz kuzu ve oğlak üzerinden gerçekleşiyor. Bu oldukça önemli. Yeni yöntemle kayıtlı hayvan oranımızı artırmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Geçen yıl Muş'taki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaklaşık 92 milyon lira destek sağlandığını ifade eden Gönç, ildeki yaklaşık 5 bin 200 işletme ile hayvanları kimliklendirip kayıt altına alma programını sürdürdüklerini vurguladı.

Gönç, “Geçen yıl 480 bin kuzu ve oğlağı kayıt altına aldık, bu yıl ise hedefimiz bu sayıyı 600 bine çıkarmak. Kent ekonomisine katkımız ise yaklaşık 4 milyar 200 milyon lira olacak.” şeklinde konuştu. Bu yıl doğan kuzu ve oğlakların küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki küçükbaş hayvanların aşılarını yapıyor, küpeleyerek kayıt altına alıyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki küçükbaş hayvanların aşılarını yapıyor, küpeleyerek kayıt altına alıyor.