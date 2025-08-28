Muş'ta Meşe Mangal Kömürü Üreticileri Sıcağa Karşı Nöbette

Emeklerini meşe odunlarından mangal kömürü üretimine adayan işçiler, Muş'ta bunaltıcı sıcak ve ateşin ısısıyla zorlu bir mesai yürütüyor.

Çalışma koşulları

Mardin'den gelen 12 aile, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Kesim izni verilen meşe odunları ormandan çıkarılıp ocaklarda istifleniyor, üstü toprakla kapatıldıktan sonra yakılıyor.

Havanın 40 dereceyi bulduğu bölgede üreticiler, yakılan kömürün yaydığı yoğun ısıyla birlikte yaklaşık 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor. Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere eş ve çocukları da destek veriyor.

Üreticilerin sözleri

Mehmet Şerif Sazan mangal kömürünü torbalara doldurarak satışa hazır hale getirdiklerini ve kömürleri batı illerine göndereceklerini belirterek, "Yaklaşık 4 ayın emeğini toplamaya başladık. Zahmetli bir iş. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Burada alın teri döktük. Ekonomiye katkıda bulunacağız. Allah'a şükürler olsun, verim iyi." dedi.

Özdemir Sazan ise, "5 aydır çocuklarımızla burada çalışıyoruz. Alıcıları bekliyoruz. Gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanırken, kömürün kilosunu 26 liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

