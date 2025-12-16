DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,24%
ALTIN
5.908,91 -0,03%
BITCOIN
3.747.084,46 -2,2%

Muş’ta Narkotik Operasyonu: 30 Milyon TL Değerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan şahsın eşyasında piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:12
Muş’ta Narkotik Operasyonu: 30 Milyon TL Değerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Muş’ta Narkotik Operasyonu: 30 Milyon TL Değerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Uygulama noktasında yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu bulundu

Muş’ta yürütülen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yönetti.

Ekiplerin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimde, yapılan aramada yaklaşık 150 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebilen madde ile birlikte, 1 paket halinde daralı 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M) ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu bildirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUŞ’TA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, UYGULAMA...

MUŞ’TA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR ŞAHSIN ÜZERİNDE VE EŞYALARINDA YAPILAN ARAMADA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON TL OLAN SENTETİK KANNABİNOİD HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı
2
Bursa'da Her Ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü': Öğrenciler Formayla Okula Gidecek
3
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
4
AB Doğu Kanadı Zirvesi Helsinki'de: Rusya 'Bir Numara Tehdit' İlan Edildi
5
Kayseri'de 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL ceza
6
Afyonkarahisar'da Avda Yanlışlıkla Arkadaşını Vuran Bekçi: 1 Ölü
7
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi