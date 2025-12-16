Muş’ta Narkotik Operasyonu: 30 Milyon TL Değerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Uygulama noktasında yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu bulundu

Muş’ta yürütülen uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yönetti.

Ekiplerin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimde, yapılan aramada yaklaşık 150 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebilen madde ile birlikte, 1 paket halinde daralı 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M) ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu bildirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

