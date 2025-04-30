Muş'ta Öğrencilerden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş, Muş Genç İHH ve İyilik ve Bilgide Dayanışma Topluluğu üyeleri tarafından üniversite yerleşkesinde düzenlendi. Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ve Filistin bayraklarıyla Üniversite Çarşısı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Yürüyüş sırasında açıklama yapan Genç İHH Üniversite Birim Başkanı ve Hemşirelik Bölümü öğrencisi Nihal Narin, Gazze'nin aylardır ağır bir kuşatma altında olduğunu belirtti. Narin, "Binlerce Filistinlinin, İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, 'Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren ölümle, yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı.' dedi.

Narin, Gazzeli kadınların tarihî bir mücadele verdiğini ve bu direnişi hiçbir türlü kaybetmeyeceklerinin altını çizdi. Sağlık altyapısının tamamen çöktüğünü belirten Narin, hastanelerin ya bombalandığını ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini ifade etti.

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Narin, İsrail'in yaptığı saldırıları kınayarak, "Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden İsrail, uluslararası hukuka uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ile rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı. Öğrenciler, adalet ve vicdan duygusuyla gösterdikleri kararlılıkla, siyonistlerin güçlü ekonomik yapısına karşı Amerika başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunu harekete geçirdi.

Öğrenciler, tüm vicdan sahiplerini protesto, miting ve boykot hareketlerine katılmaya davet ediyor.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ve Filistin bayraklarıyla "Üniversite Çarşısı" olarak adlandırılan yere kadar yürüdü.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ve Filistin bayraklarıyla "Üniversite Çarşısı" olarak adlandırılan yere kadar yürüdü.