Muş'ta Yabancı Uyruklu İki Şüpheli Uyuşturucu ile Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Şüphelilerin Yakalanışı

İran uyruklu iki şüphelinin uyuşturucu taşıyacağı ihbarının alınmasıyla birlikte, güvenlik güçleri harekete geçti. 6 Aralık tarihinde şehirler arası yolcu otobüsünde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şüpheliler, Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan muayenelerde, midelerinde uyuşturucu maddeler olduğu belirlendi. Şüphelilerin midesinden toplamda 94 kapsül içerisinde 928 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Mahkeme Kararı

Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyetin kararlılığı sürüyor.

Muş'ta midelerinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin midesinden 94 kapsül içerisinde 928 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.