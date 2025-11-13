Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı suçüstü: 20 bin TL ceza

Muş'ta DKMP ekipleri, yasa dışı kafes avcılığı yapan kişiyi suçüstü yakaladı; 12 bin TL idari ceza ve 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin TL ceza uygulandı.