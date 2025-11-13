Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı suçüstü: 20 bin TL ceza

Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı yapan kişi suçüstü yakalandı
Doğa Koruma ekipleri müdahale etti
Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kentte yürüttükleri av koruma faaliyetleri kapsamında yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.
Olayla ilgili olarak şahsa 12 bin TL idari para cezası ile birlikte 8 bin TL tazminat uygulanarak, toplam 20 bin TL tutarında ceza kesildi.
Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 184 hattına bildirimde bulunmalarını istedi.
