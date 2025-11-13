Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı suçüstü: 20 bin TL ceza

Muş'ta DKMP ekipleri, yasa dışı kafes avcılığı yapan kişiyi suçüstü yakaladı; 12 bin TL idari ceza ve 8 bin TL tazminat olmak üzere toplam 20 bin TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:56
Muş'ta yasa dışı kafes avcılığı suçüstü: 20 bin TL ceza

Doğa Koruma ekipleri müdahale etti

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, kentte yürüttükleri av koruma faaliyetleri kapsamında yasa dışı kafes avcılığı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili olarak şahsa 12 bin TL idari para cezası ile birlikte 8 bin TL tazminat uygulanarak, toplam 20 bin TL tutarında ceza kesildi.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde Alo 184 hattına bildirimde bulunmalarını istedi.

