DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Muş'un Malazgirt İlçesinde Firari Hükümlü E.K. Jandarmaca Yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., Beşdam Jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:14
Muş'un Malazgirt İlçesinde Firari Hükümlü E.K. Jandarmaca Yakalandı

Muş'un Malazgirt İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve yakalama

Malazgirt ilçesinde, Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Küçükçekmece Yerel İlamat Masası tarafından Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

İşlemler ve adliyeye sevk

Yakalanan E.K., Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz takip ve operasyonlarla sürdürüldüğü bildirildi.

MALAZGİRT’TE, HAKKINDA 2 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE...

MALAZGİRT’TE, HAKKINDA 2 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama