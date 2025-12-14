Muş'un Malazgirt İlçesinde Firari Hükümlü E.K. Jandarmaca Yakalandı

Muş'un Malazgirt İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı
Operasyon ve yakalama
Malazgirt ilçesinde, Beşdam Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Küçükçekmece Yerel İlamat Masası tarafından Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla ele geçirildi.
İşlemler ve adliyeye sevk
Yakalanan E.K., Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin çalışmalarının, aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz takip ve operasyonlarla sürdürüldüğü bildirildi.
MALAZGİRT’TE, HAKKINDA 2 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.