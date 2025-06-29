Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Ankara'da 'Yaza Merhaba' Konseri Düzenledi

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, gerçekleştirdiği 'Yaza Merhaba' konseriyle sanatseverleri bir araya getirdi. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlendi.

Gece boyunca orkestra, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Konserde, 'Dadaloğlu', 'Resimdeki gözyaşları', 'Sana değer', 'Ağlama değmez hayat', 'Kol düğmeleri', 'Sevda kuşun kanadında' ve 'Domates biber patlıcan' gibi sevilen eserler seslendirildi.

Bu özel etkinlik, yaz sezonuna merhaba derken, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, "Yaza Merhaba" konserinde sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konsere izleyiciler, yoğun ilgi gösterdi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, "Yaza Merhaba" konserinde sanatseverlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konsere izleyiciler, yoğun ilgi gösterdi.