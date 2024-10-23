Müsavat Dervişoğlu'ndan Sert Eleştiriler: "Cani Başının Bu Meclis'e Girmesi Mümkün Değil"

Müsavat Dervişoğlu'ndan Sert Eleştiriler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi adına TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek, "Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer, burası milli egemenliğin yegane tecelligahı, bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu Meclis'e giremez." ifadesini kullandı.

İhanet Çemberi Genişliyor

Dervişoğlu, AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin yöneticileri tarafından gayrimilli bir mutabakat ilan edildiğini belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulayan süreç, büyük Türk milletinin varlığına savaş ilan etmiştir" diyen Dervişoğlu, böyle bir ortamda kaybedecek bir dakikalarının dahi olmadığını vurguladı.

Yeni Anayasa Tartışmaları

Konuşmasında, iktidarın halkın güvenliğini sağlama görevini yerine getirmediğini savunan Dervişoğlu, Türk milletinin tarih boyunca hiç olmadığı kadar devletini kaybetme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bahçeli'ye Sert Yanıt

Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin daha önce yaptığı açıklamalar ve İmralı katilinin Meclis'e davet edilmesine ilişkin şunları söyledi: "Cani başı, bu Meclis’e giremez. Siz bu milletin vefasını astınız, siz bu milletin utanç duymasına neden oldunuz."

CHP ve Hükümet Eleştirileri

Dervişoğlu, CHP'nin de bu süreçte suç ortaklığı yaptığını iddia ederek, "Altı oku bu gayrimilli mutabakata katmak gafletinde olan bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Gazetecilere Yanıt Verdi

Dervişoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa tartışmalarının gündeme gelmesini eleştirerek, bu durumun tamamen maksatlı olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu’na göre, Türk milliyetçileri zaten birlik içerisindedir ve bu gibi yapay tartışmalara yer vermeyeceklerdir.