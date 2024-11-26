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MÜSİAD EXPO 2024'te Küresel Adalet ve Ticaret Temalı Panel

MÜSİAD EXPO 2024'te düzenlenen panelde iklim değişikliği ve gıda krizinin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:45
MÜSİAD EXPO 2024'te Küresel Adalet ve Ticaret Temalı Panel

MÜSİAD EXPO'da Önemli Panel: Küresel Adalet, Küresel Ticaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl düzenlenen EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı çerçevesinde, "Küresel Adalet, Küresel Ticaret: Gezegeni Korurken Refahı Paylaşmak" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Panele katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, yaptığı konuşmada, "Küresel gayrisafi milli hasıla artık geçmişte olduğu gibi artmıyor. Ticaret de geçmişte olduğu gibi hızla gösteremiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte küresel ekonomik durumun tahlili ve ticaretin geleceği üzerine önemli bir değerlendirme yapıldı.

Panelde ayrıca, iklim değişikliği, gıda krizi ve küresel işbirliği konularının önemine dikkat çekilerek, bu meselelerin çözümünde işbirliği yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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