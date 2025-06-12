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MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu hayata geçirme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:03
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'den 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Buluşması' toplantısında, tüm sivil toplum örgütlerine ve iş dünyası temsilcilerine çağrıda bulundu. Özdemir, bu süreçte 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sadece izleyicileri değil, mimarları olmaları için bir araya gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Türkiye'nin uzun süredir sadece güvenlik sorunlarıyla değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği tehdit eden fitnelerle mücadele ettiğine dikkat çeken Özdemir, bu durumun sadece şehitler vermekle kalmayıp, ülkenin kalkınma umutlarını da hedef aldığını belirtti.

Fedakarlık ve Ümit Dolu Bir Gelecek

Özdemir, "Milletimizin sarsılmaz feraseti ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığı sayesinde tarihi bir kavşağı geride bırakıyoruz. Terör örgütü silah bırakıyor ve bu, kardeşliğimizin yeniden dirilişinin müjdesidir." dedi.

Toplantıda yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin 2 trilyon doları aşan harcasının, ülkenin kalkınma potansiyelinin engellenmesi anlamına geldiği ifade edildi. Özdemir, bu kaynakla yüzlerce büyük proje gerçekleştirilebileceğine ve bölgenin potansiyelinin henüz tam olarak kullanılmadığına dikkat çekti.

Gelecek için İşbirliği Çağrısı

Özdemir, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ederek, "Geliniz, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi. Ayrıca, bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kuracaklarını ve ticaret ile sanayi alanında iş birliğine gideceklerini açıkladı.

MÜSİAD, bundan sonraki süreçte girişimcilik ekosistemine destek vermek, istihdam projeleri geliştirmek ve bölge potansiyelini artırmak için çeşitli önlemler alacağını duyurdu. Özdemir, bu sürecin sivil hayattaki en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda, başka konulara değinilmesi için basına kapalı olarak devam edildi.

MÜSİAD tarafından yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanların katılımıyla...

MÜSİAD tarafından yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanların katılımıyla Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye Buluşması" toplantısı düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir (ortada), konuşma yaptı.

MÜSİAD tarafından yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanların katılımıyla...

MÜSİAD tarafından yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanların katılımıyla Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye Buluşması" toplantısı düzenlendi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir (ortada), konuşma yaptı.

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