MÜSİAD Van’da Turizm Sektör Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesinin ev sahipliğinde MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantı, şehrin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Van'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak, sektöre katkı sağlamayı misyon edindiklerini vurguladı. Kundak, "Şubelerimiz ile yaptığımız farklı çalışmalar sayesinde, hızlı ilerleyenler olduğu kadar yavaş gidenler de oldu." diyerek önemli noktaları paylaştı.

Kundak, toplamda 17 şubeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün 18. şubemizi ziyaret ediyoruz. Yurt dışında da programlar düzenledik ve iki yeni programımız daha olacak. Bu sayede yeni kaynaklar ve pazarlar geliştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras ise toplantıda kentin turizminin değerlendirilmesine odaklanacaklarını belirtti. Aras, "MÜSİAD; ülkemizin dört bir yanında, dünyada 85 ülke ve 99 noktada hizmet veren bir erdemler kuruluşudur. Bugün önemli bir toplantıda kendi turizm değerlendirmelerimizi yapacağız," açıklamasında bulundu.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde katılımcılar, Van’ın turizmi ile ilgili detaylı değerlendirmelerde bulundular.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesinin ev sahipliğinde "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesinin ev sahipliğinde "MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu 5. Bölge Tanışma ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.