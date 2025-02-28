Musk'ın USAID İddiasına Polonya'dan Sert Yanıt

Polonya'dan Musk'a Cevap: Seçimlere Müdahale

Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Krzysztof Paszyk, Elon Musk'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Polonya'daki sağcı hükümet karşıtı kampanyaları destekleme iddialarına tepki gösterdi.

Paszyk, Polsat News kanalına verdiği röportajda, Musk'ın açıklamalarını "Bu, maalesef Polonya'da 18 Mayıs'ta yapılacak seçimlere müdahil olma girişimidir." şeklinde değerlendirerek, iddiaları yalanladı. Bakan Paszyk, "Bu, ABD Başkanı ile yakın ilişkisi olan bir kişiden bekleyeceğimiz bir uygulama değil." ifadelerini kullandı.

Musk'ın İddiaları ve Polonya'daki Durum

Musk, önceki gün Polonya merkezli yayın yapan Gazeta Polska üzerinden, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Polonya'daki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin güçsüzleştirilmesine yardımcı olmak için USAID aracılığıyla Polonyalı gruplara milyonlarca dolarlık fon sağladığına dair bir haberi paylaştı.

USAID ve Dış Yardım Tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başladığında, dış yardım programlarını kesmek üzere bir karara imza atmıştı. Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı için sorumlu olan tüm bakanlıkların dış ödemeleri durduracağı ve bu programların dış politikayla uyumunun 90 günlük bir değerlendirmeye tabi tutulacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta, Bakanlık ve USAID tarafından desteklenen tüm dış yardım faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı çalışanların "idari izne" çıkarıldığını duyurarak ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından desteklenen tüm dış yardım programlarının fonlarının geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.