Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye Sert Yanıt

Elon Musk, Starlink hizmetleri konusunda Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye sert bir dille yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:48
Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye Sert Yanıt

Musk, Starlink Tartışmasında Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi Hedef Aldı

Milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sunan Starlink ile ilgili gelişmelerde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Son olarak Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Sessiz ol, küçük adam." ifadelerini kullandı.

Musk, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." diyerek, hizmetin önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'nın Maliyeti ve Alternatif Tedarikçi Uyarısı

Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yıllık yaklaşık 50 milyon dolar ödendiğini hatırlatan Sikorski, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." diye değerlendirdi.

Sikorski'nin bu ifadelerine karşılık veren Musk, "Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." yanıtını verdi.

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