MUSKİ: Milas Bozbük ve Kazıklı'da İçme Suyu İletkenliği İçin Reverse Ozmoz Tesisi

İlçe Sağlık kontrolleri ve kurum açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas İlçesi Bozbük ve Kazıklı Mahallelerinde tespit edilen içme suyu iletkenliğiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamaya göre, 23 Mayıs 2025 tarihinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan içme suyu numunelerinde anlık iletkenlik değerleri tespit edilmiştir. Bu parametrenin giderilmesi için kurumlara 180 gün süre tanınmıştır.

Kurumun teknik değerlendirmeleri, sorunun kalıcı çözümünün bölgeye reverse ozmoz (içme suyu arıtma) tesisi kurulmasını gerektirdiğini göstermiştir. Ancak, ileri teknoloji gerektiren bir tesisin 180 günlük süre içinde projelendirilmesi, ihale ve inşa süreçlerinin tamamlanmasının mümkün olmaması nedeniyle, 27 Kasım 2025 tarihinde yapılan yeni denetimde iletkenlik değerlerine yeniden rastlanmıştır.

Sorunun kaynağı ve atılan adımlar

MUSKİ açıklamasında, iletkenliğin deniz suyunun zaman zaman yeraltı sularına karışması sonucu oluşan kısmi tuzlanmadan kaynaklandığı; özellikle denize yakın ve yeraltı suyu ile beslenen bölgelerde dönemsel olarak görülebildiği vurgulandı. Milas Bozbük ve Kazıklı mahallelerinde de bu durumun aralıklarla yaşandığı belirtildi.

Kurum, kalıcı çözüm için tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi ve bu kapsamda Kazıklı Mahallesi'nde bir reverse ozmoz tesisinin kurulduğunu açıkladı. Tesiste arıtma, filtrasyon ve desalinasyon (tuzlu su ayrıştırma) işlemlerinin uygulanacağı ve içme suyundaki iletkenlik sorununu tamamen ortadan kaldıracağı ifade edildi.

İnşaatı tamamlanan tesis için elektrik bağlantı çalışmalarının sürdüğü, gerekli teknik işlemlerin en geç 15 Ocak tarihine kadar tamamlanarak tesisin devreye alınmasının planlandığı bildirildi. Tesis faal hale geldiğinde bölgeye verilen içme suyunun bu sistemden geçirilerek mahallelere aktarılacağı ve iletkenlik sorununun tamamen giderileceği kaydedildi.

Haberimize ilişkin MUSKİ'nin açıklamasında, sürecin takip edildiği ve gerekli adımların atıldığı belirtilerek kamuoyuna bilgi verildi.

