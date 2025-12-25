DOLAR
MUSKİ, Ortaca Akıncı'ya 100 Tonluk Modüler İçme Suyu Deposu Kuruyor

MUSKİ, Ortaca Akıncı Mahallesi'ne 4x25 m³ (toplam 100 ton) paslanmaz modüler içme suyu deposu kuruyor; 2025'te 156 yeni depo montajı devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:56
MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu depoları yenileme çalışmaları kapsamında Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'nde yeni nesil modüler (paslanmaz, modern sistemli) depo kurulumuna başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sağlıklı içme suyu ulaşımı konusundaki hassasiyetine paralel yürütülen çalışmayla, yaklaşık 1.000 nüfuslu mahalle kesintisiz ve hijyenik suya kavuşacak.

Proje Detayları

Mevcut deponun yerine hijyenik panellerin birleştirilmesiyle oluşturulan, her biri 25 metreküplük olan 4 adet depo montajı yapılarak toplamda 100 ton kapasiteli modüler sistem hizmete sunulacak. Bu uygulama hem bölgeye daha fazla su sağlanmasını hem de uzun yıllar temiz su temin edilmesini hedefliyor.

Akıncı Mahallesi'ndeki çalışmanın yanı sıra MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Muğla genelinde önemli depo yatırımları yürütüyor: 214 adet içme suyu deposunun temizlik, bakım ve onarımı yapılırken; 156 adet yeni nesil, paslanmaz ve sızdırmaz panellere sahip modüler depo montajına başlandı. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış yapılar yerine 18 adet içme suyu deposunun imalatı gerçekleştirildi ve yenilendi.

MUSKİ İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Sefa Türkmen sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak bu yıl, içme suyu depolarımızın modernizasyonu ve güvenliği adına üç stratejik ihale gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın ilk ayağını depolarımızın hijyenik dezenfeksiyonu, ikinci ayağını ise yalıtım ve kapsamlı bakım-onarım faaliyetleri oluşturdu. Üçüncü ve en kritik ihalemiz ise ekonomik ömrünü tamamlamış depolarımızın, hızla yeni nesil modüler sistemlerle yenilenmesi üzerineydi. Bu kapsamda, Ortaca ilçemizin Akıncı Mahallesi’nde bulunan ve acil müdahale gerektiren 100 tonluk depomuzu gündemimize aldık. Genel Müdürümüz Sayın Yılmaz Şengül’ün direktifleriyle, projemizi hızla başlatarak 25 metreküplük 4 adet modern modüler depoyu bölgeye sevk ettik. Montaj işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak depomuzu hizmete alacağız".

Mahalleden Memnuniyet

Akıncı Mahallesi Muhtarı Doğan Ünal yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti: "Mahallemiz yüksek standartlarda bir içme suyuna kavuşuyor".

Muhtar Ünal ayrıca şunları dile getirdi: "Mahallemizde yaşanan altyapı sorunlarını yetkililere iletmelerinin hemen ardından, çalışmaların hızla başlatılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Akıncı Mahallesi Muhtarı Doğan Ünal, 'Mevcut içme suyu depomuz, Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasından çok daha önce inşa edilmiş yaklaşık 45 yıllık bir yapıydı. Bu durumu MUSKİ Genel Müdürlüğümüze ve ilgili birimlerimize ilettiğimizde, taleplerimiz büyük bir hassasiyetle karşılandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın vizyonu ve projeyi önceliklendirmesiyle, yenileme süreci hız kazandı. Bize verilen değeri hissettiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere; MUSKİ Genel Müdürümüze, daire başkanlarımıza ve sahada emek veren tüm emekçi kardeşlerimize, şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum' dedi."

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

