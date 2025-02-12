Muşlu Aileler, DEM Parti Binası Önünde Eylemlerine Devam Ediyor

Muşlu Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönüşü için mücadele eden aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her çarşamba düzenledikleri eylemlerle çocuklarına kavuşma umudunu koruyan aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya karşı sessiz kalmadıklarını belirtiyorlar. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunuyorlar.

Acı Dolu İfadeler

Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını ifade etti. Oğlunu DEM Parti ve PKK'dan istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, neredesin, niye sesimizi duymuyorsun, bize cevap vermiyorsun? Yıllardır seni bekliyoruz. Gözümüz yollarda kaldı. Dayanamaz hale geldik. Gel artık, yeter bize bu acıyı çektirdiğin. Birilerinin sözüyle hareket etme. Bu işin sonu yok. Bu yolun sonu ölümle biter. Neredeysen gel, teslim ol." şeklinde konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığının altını çizerek, "Onların da çocukları var, bir gün eve geç geldiğinde nasıl dayanıyorlar. Allah'tan korksunlar. Atilla, sesimi duyuyorsan gelip devlete teslim ol. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar buradayız. Kar, kış, yağmur, çamur demeden burada olacağız." dedi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her çarşamba yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her çarşamba yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.