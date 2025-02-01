Muşlu Kayakçılar Soğuk Havada Yarışa Hazırlanıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kayak takımı, 10-12 Şubat 2024 tarihlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarına katılacak.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde antrenman yapan kayakçılar, yarışlardan en iyi derecelerle dönmeyi hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları'ndan elde edecekleri başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklarını belirtti.

Taşdemir, antrenmanların kayak merkezinde devam ettiğini vurgulayarak, "Erzurum'da geçtiğimiz ay yapılan eleme yarışmalarında 40 sporcumuz elemeyi geçti. Hakkari'de yapılacak yarışlara katılmaya hak kazandılar. Kayakla ilgili ilimizde yetenekli sporcularımız mevcut. Geçen yıl birçok madalya ve kupa kazandırdık. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcularımız oldu. Ayrıca birçok kış sporlarının Avrupa ve Türkiye'de de önemli dereceler elde ettik. Yaklaşık 60 sporcumuzla yeni sezonda daha fazla kupa ve madalya hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlago, "Yaklaşık 50 ilden sporcunun katılması planlanan Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için günde 2 saat antrenman yaparak iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha önce yeterli kar yoktu, bu nedenle hazırlıklarımızı tekerlekli patenle yapıyorduk. Şu an yeterli seviyede kar var ve bu yıl burada ilk defa karda antrenman yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kayakçılar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta kayaklı koşu takımı sporcuları, soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor. Kayakçılar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor.