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Mustafa Destici, 23 Nisan'da Koltuğunu 5 Yaşındaki Aybars'a Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mustafa Destici, koltuğunu 5 yaşındaki Aybars'a bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:43
Mustafa Destici, 23 Nisan'da Koltuğunu 5 Yaşındaki Aybars'a Devretti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Başkanlık koltuğunu 5 yaşındaki Fehmi Aybars Gemi'ye devretti. BBP Genel Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelen Destici, onlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Destici, yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, "Gazi Meclis'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk üyelerini, Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehitlerini ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum." dedi.

Geleceğin çocuklarda olduğuna dikkat çeken Destici, "Bir çocuğun güldüğü her yer vatandır ve bir çocuğun hayali her şeyin başlangıcıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca, çocukların varlıklarının kendilerine umut verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha da ileriye taşıyacak ve dünya var oldukça yeryüzünde güçlü bir devlet olarak bulunmasını sağlayacak olan, bunu devam ettirecek olan da siz kıymetli çocuklarsınız. Sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Büyük Birlik Partimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum."

- İstanbul'daki Depremler Hakkında Açıklama

Destici, İstanbul'daki depremlerle ilgili olarak da depremi yaşayan ve hisseden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5 yaşındaki Fehmi Aybars Gemi'ye devretti. BBP Genel Merkezi'nde çocukları ağırlayan ve onlarla kısa süre sohbet eden Destici, Genel Başkanlık makamını da 5 yaşındaki Aybars'a bıraktı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5 yaşındaki Fehmi Aybars Gemi'ye devretti. BBP Genel Merkezi'nde çocukları ağırlayan ve onlarla kısa süre sohbet eden Destici, Genel Başkanlık makamını da 5 yaşındaki Aybars'a bıraktı.

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