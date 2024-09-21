Mustafa Destici'den ASELSAN Açıklamaları ve Güvenlik Vurgusu

BBP Genel Başkanı Destici, MKYK Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ASELSAN'ın Yeniden Büyümesi Gerekiyor

Toplantıda konuşan Destici, ASELSAN’ın geçmişte cep telefonları ve çağrı cihazları ürettiğini hatırlatarak, bu tür çalışmaların tekrar başlatılması gerektiğini vurguladı. “Kritik noktada olan herkese yerli cep telefonları, bilgisayarlar ve yerli cihazlar verilmelidir. Türkiye, kendi ihtiyaçlarını kendisi üretmelidir” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hava Saldırısına Tepki

Destici, ayrıca İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısını kınayarak, “Bu vahşete asla sessiz kalmayacağız” diye konuştu. Direnişin önemine dikkat çekti.

Güvenlik Önlemleri ve Siber Güvenlik

Savaşların sadece silahlarla yapılmadığını ifade eden Destici, terör saldırılarına karşı güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle kamu kurumlarının güvenlik önlemlerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Destici, ayrıca müstakil bir Siber Güvenlik Teşkilatı’nın kurulmasına destek vereceklerini, siyasi partiler arasında ayrım gözetmeksizin bu çalışmalara herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.