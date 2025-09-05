Mustafa Kemal animasyon filmi 10 Ekim'de vizyonda

Mustafa Kemal adlı animasyon film, 10 Ekim tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Outline Animation and Games'in üstlendiği film, TME Films dağıtımıyla gösterime girecek.

Konusu

Film, Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri Miniya adlı robotla Türkiye'yi temsil etmeleriyle başlıyor. Ancak dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurarak ekipten intikam peşine düşüyor.

Robotlardan korunmak ve onlarla mücadele etmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'nden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık ediyor. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.

Yapım Ekibi

Filmin yönetmenliğini Hulusi Orkun Eser üstleniyor. Senaryosu ise Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı.