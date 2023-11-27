Müstehcen Yayın Yapan Tiktok Fenomeni Göz Altına Alındı!

Tiktok’ta Müstehcen Yayın Yapan Kadın 1 Saatte 100 Bin Lira Kazandı Tiktok’ta para karşılığı müstehcen yayın yapan ve 1 saatte 100 bin lira toplayan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadının Kartal’daki evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın sırasında kullandığı cep telefonu ve banka hesaplarına el konuldu.

Müstehcen Yayın Yapan Tiktok Fenomeni Göz Altına Alındı!
Yayın Tarihi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformu Tiktok’ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmada, G.D. isimli kadının, yanında küçük bir çocuk olmasına rağmen, gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açarak takipçilerinden para topladığı belirlendi. Kadının, bir saatlik yayın sonunda 100 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

tiktok

Polis Baskın Yaptı, Kadın Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, kadının Kartal’daki evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, kadının canlı yayın sırasında kullandığı cep telefonu, banka kartları ve hesap dökümleri ele geçirildi. Kadın gözaltına alınarak Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kadın, buradaki işlemlerinin ardından “Müstehcenlik ve hayasızca hareketler” suçundan adliyeye sevk edildi.

Tiktok’ta Müstehcen Yayın Yapan Kadın Kimdir? 

G.D. isimli kadın, Tiktok’ta para karşılığı müstehcen yayın yapan ve 1 saatte 100 bin lira toplayan kadındır. Kadın, Kartal’da yaşamaktadır ve yanında küçük bir çocuğu vardır.

Tiktok’ta Müstehcen Yayın Yapan Kadın Neden Gözaltına Alındı? 

G.D. isimli kadın, “Müstehcenlik ve hayasızca hareketler” suçundan gözaltına alındı. Kadının canlı yayın sırasında kullandığı cep telefonu ve banka hesaplarına el konuldu. Kadın, adliyeye sevk edildi.

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