Myanmar'da Genel Seçimler 28 Aralık'ta Yapılacak

Seçim tarihi ve resmi açıklama

Myanmar Devlet Televizyonu (MRTV) haberine göre, Birlik Seçim Komisyonu ülke çapında yapılacak genel seçimlerin ilk aşamasının 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Komisyon, söz konusu seçimin "Çok partili demokratik genel seçimlerin" ilk aşaması olduğunu belirtirken, diğer detayların daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

Siyasi bağlam ve geçmiş gelişmeler

Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, mart ayında 53 siyasi partinin seçime katılmak üzere listelerini sunduğunu bildirmişti. Ülkede 1 Şubat 2021'de gerçekleştirilen askeri darbe sonrası, ordu çok sayıda üst düzey yetkili ve siyasetçiyi gözaltına almış; 1 Şubat 2021 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal bir yıl için duyurulmuş, ardından devam eden çatışmalar gerekçesiyle uzatılmıştı.

Darbenin ardından Myanmar'da, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu içine alan "Üç Kardeşler İttifakı" ordunun yönetimine karşı silahlı eylemler başlatmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtmişti.

OHAL ve sonraki adımlar

Askeri yönetim, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali 31 Temmuz tarihinde sona erdirdi. Seçim takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların Komisyon tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.