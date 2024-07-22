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Myanmar'daki Askeri Yönetim Değişimi: Min Aung Hlaing Görevde

Myanmar'da askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, sağlık sorunları nedeniyle devralınan görevleri üstlendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:44
Myanmar'daki Askeri Yönetim Değişimi: Min Aung Hlaing Görevde

Myanmar'daki Askeri Yönetimde Yeni Gelişmeler

Myanmar'ın askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, sağlık sorunları nedeniyle görevlerini yerine getiremeyen Başkan Vekili Myint Swe'nin görevlerini devraldığını duyurdu. Bu değişiklik, Myanmar Devlet Televizyonu (MRTV) üzerinden yapılan bir açıklama ile kamuoyuna yansıtıldı.

Resmi Bildiri ve Görev Devrine Dair Detaylar

Açıklamada, Myint Swe'nin sağlık sorunları nedeniyle izinde olduğu, bu süre zarfında görevlerinin Hlaing tarafından üstlenileceği belirtildi. Hlaing'in başkan vekili olarak atanması, ülkede 2021 yılında gerçekleşen darbe sonrası ilan edilen olağanüstü halin uzatılması için gerekli prosedürlerin yürütülmesinden yalnızca bir hafta önce gerçekleşti.

Myanmar'daki Siyasi Ortam ve Darbe Sonrası Süreç

MRTV'nin geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruda, Myint Swe'nin yıl başından beri tedavi altında olduğu ve günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlandığı belirtilmişti. Myanmar ordusu, 2020 yılı genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yönetime el koymuştu.

Söz konusu darbe, birçok siyasi liderin ve Aung San Suu Kyi gibi önemli isimlerin gözaltına alınmasına ve bir yıllık olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı. Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestolar ve isyan hareketlerine yönelik silahlı müdahalesinde 1000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirilmektedir.

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