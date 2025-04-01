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Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı

Myanmar'daki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 2.719'a ulaştı, yaralı sayısı ise 4.521 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:06
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı

Myanmar'da Deprem Felaketi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı 2.719'a yükseldi. Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu rakamın 3.000'i aşması bekleniyor.

Askeri Yönetim Liderinden Açıklama

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hlaing, depremde yaralanan kişi sayısının 4.521'e ulaştığını belirtirken, 441 kişinin de hala kayıp olduğunu duyurdu.

Yas İlan Edildi

Myanmar hükümeti, depremin yarattığı büyük yıkımın ardından ülkede bir haftalık yas ilan etti. Depremler, Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında gerçekleşti ve bölgedeki komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de hissedildi.

Endişeler Artıyor

Bu trajik olayların ardından, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, yaşanan felaketin ardından gereken önlemleri almak için seferberlik ilan etmiş durumda.

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