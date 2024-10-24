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Myanmar'daki Tekne Faciasında Ölü Sayısı 17'ye Çıktı

Myanmar'da alabora olan teknede ölü sayısı 17'ye ulaştı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:44
Myanmar'daki Tekne Faciasında Ölü Sayısı 17'ye Çıktı

Myanmar'daki Tekne Kazasında Ölü Sayısı Artıyor

Myanmar'dan kalkan bir teknenin Andaman Denizi açıklarında alabora olması sonucu kayıpların sayısı 17'ye yükseldi. Xinhua ajansının aktardığına göre, Myeik kenti itfaiyesinde görevli bir yetkili, 20 Ekim tarihinden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında yeni cesetlerin bulunduğunu bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yetkili, bugün itibarıyla kurtarılan 73 kişi arasında 11'inin hastanede tedavi altına alındığını, 9 kişinin ise hala kayıp olduğunu vurguladı. Kazanın gerçekleştiği tarih olan 20 Ekim'den bu yana, arama kurtarma ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar yürütmekte.

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