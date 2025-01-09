Myanmar Ordusunun Hava Saldırısında 41 Arakanlı Müslüman Hayatını Kaybetti

Myanmar ordusunun Ramree Adası'nda düzenlediği hava saldırısında 41 Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:16
Myanmar Ordusunun Hava Saldırısında 41 Arakanlı Müslüman Hayatını Kaybetti

Myanmar Ordusunun Hava Saldırısı Felakete Yol Açtı

Askeri yönetim altındaki Myanmar ordusunun, Arakan eyaletine bağlı Ramree Adası'ndaki Kyauk Ni Maw köyüne düzenlediği hava saldırısında, çoğunluğu Arakanlı Müslüman (Rohingya) 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının Sebebi Müslüman Köyü Olması

HRN Direktörü Kyaw Win, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırının Müslüman köyü olmasından kaynaklandığını ifade etti. Emniyet kaynakları, iki savaş uçağının köye bomba yağdırdığı ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgedeki gönüllü gruplar, ordu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının ardından vatandaşların yardıma koştuğunu ve can kaybı ile yaralı sayısının tespitini gerçekleştirdiklerini aktardı. Saldırıda birçok evin hasar gördüğünü ve çıkan yangınlara müdahale etmek için bölge halkının seferber olduğunu kaydettiler.

Arakan Ordusu ve Sivillere Yönelik Saldırılar

Arakan Ordusu, yaklaşık bir yıldır Kyauk Ni Maw köyünün kontrolünü elinde bulunduruyor. Ordunun, köydeki sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini belirten Arakan Ordusu Sözcüsü Khaing Thukha, olayın ciddiyetini vurguladı.

Yüzyıllardır Yaşayan Arakanlı Müslümanlar

Kyaw Win, Kyauk Ni Maw’da yüzyıllardır yaşayan 3 binin üzerinde Arakanlı Müslümanın bulunduğunu aktararak, bazı camilerin köydeki eski tarihi yapıların olduğunu belirtti. Ayrıca, köydeki Budist toplulukların Müslümanlarla iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

Nay San Lwin, havadan yapılan saldırılara ilişkin kritik uyarılarda bulunarak, hayatını kaybedenlerin çoğunun Arakanlı Müslümanlar olduğunu belirtti. Lwin, uluslararası toplumun yeterince harekete geçmemesinin Myanmar’daki askeri yönetime daha fazla suç işleme özgürlüğü tanıdığını vurguladı.

Myanmar’da Askeri Darbe ve Sonuçları

Myanmar ordusu, 2021 yılındaki askeri darbeden bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3.3 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve birçok yetkilinin gözaltına alındığı bu süreçte, Arakan eyaletinde etnik temizlik cezalandırılmadan devam ediyor.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı kitlesel şiddet, 2012 yılında başlamış ve 2017'de büyük boyutlara ulaşarak, bir milyondan fazla insanın Bangladeş'e sığınmasına yol açmıştır.

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