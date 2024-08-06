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Myanmar, Rusya'dan Terörle Mücadele Desteği Talep Etti

Myanmar'da politik çalkantılar sürerken, Rusya'dan terörle mücadele konusunda yardım istendi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:34
Myanmar, Rusya'dan Terörle Mücadele Desteği Talep Etti

Myanmar, Rusya ile İşbirliği Arıyor

Myanmar'da Cumhuriyetçi ve Askeri Yönetim Partisi (USDP) lideri Khin Yee, Rusya'dan terörle mücadelede destek istediklerini duyurdu. Yee, "Yaşananlar iç politik çekişmeler değil, terör olarak görülmelidir," ifadelerini kullandı.

Rusya ile Anlaşma

Yee, Rus haber ajansı RIA ile yaptığı röportajda, 18 Haziran'da Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi ile yapılan işbirliği anlaşmasına dikkat çekti. Her iki tarafın da sömürgecilik politikalarına karşı durduğunu belirten Yee, "Dünyada sömürgeciliğin sona ermesini istiyoruz" dedi.

Yaptırımlar ve Ekonomik Etkileri

Batı'nın uyguladığı yaptırımları eleştiren Yee, bu tedbirlerin küresel ekonomik dengeyi bozduğunu savundu. Eşitlik ilkesine dayalı bir dünya düzeninin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadeleye Dikkat

Yee, ülkede terörle mücadele edilmeli ve mevcut güvenlik ihlallerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Yasa dışı silahlı gruplar, sivil halk için tehdit oluşturuyor," diyen Khin Yee, fanatik grup eylemlerinin önlenmesi adına Rusya'dan destek beklediklerini söyledi.

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