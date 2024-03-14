Naci Görür büyük İstanbul depreminin tarihini duyurdu: "İstanbul'da, 11 ilin toplamından daha fazla can ve mal kaybı olur"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik programında olası Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da beklenen depremin 7.2 ile 7.6 büyüklükleri arasında olabileceğini söyleyen Görür, özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda büyük bir deprem olasılığının olduğunu vurguladı. İki kolun aynı anda kırılma ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Görür, bu durumun 1766'da yaşanan bir örnekte olduğunu belirtti.





İstanbul'da 1 Nisan'daki seçimlerde göreve gelecek belediye başkanının şehri depreme hazırlaması gerektiğini dile getiren Görür, depremin tehdidinin özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

-Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin beklendiği gerçeği yıllardır konuşuluyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre, artı-eksi 6 sene içinde, en geç 10 sene içinde bu deprem gerçekleşecek. Bu durumda biz şu anda uzatmaları oynuyoruz ve depreme hazırlıklı olmamız hayati önem taşıyor. Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığı yüzde 47 olarak belirtiliyor. Bu oldukça yüksek bir risk ve hepimizi ilgilendiriyor. Deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmamız gerektiği konusunda hem vatandaşlar hem de devlet bilinçli ve proaktif bir şekilde hareket etmeli. "Yat-çök-kapan" deprem anında yapmamız gereken ilk şey olsa da, depreme hazırlık bundan çok daha fazlasını kapsıyor,

- İstanbul'da 1 Nisan'da seçilecek belediye başkanı şehri depreme hazırlamalı. Tehdit Marmara'da. İlk seçilen belediye başkanı tehdidin nereden geldiğini bilmeli.

- Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunda deprem oluşacak. Bu iki kolun aynı anda kırılma ihtimali var.

- Japonya'da geçtiğimiz günlerde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 120 kişi tesadüfen öldü. Biz her depremde 20 bin, 50 bin civarında ölüm veremeyiz.

- İstanbul'da, 11 ilin toplamından daha fazla can ve mal kaybı olur. İstanbul depreminde 50 binden fazla can kaybı olabilir.

- Avrupa Yakası'nda kıyıdan 10 kilometre içerisine ve Silivri'ye kadar olan alanlar, depremde en fazla kayıp veren yerler olacaktır. Anadolu Yakası'nda ise kıyıdan başlayıp ve dolgu alanları etkilenecektir.

- 1999 yılından beri deprem riski konusunda uyarılar yapıldı ancak gerekli önlemler alınmadı. Siyasetçilerin deprem konusunda daha fazla dikkatli olması gerektiği vurgulandı.