Bist 100
8.914,22 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,23 0,17%
ALTIN
2.221,77 -0,38%

Naci Görür büyük İstanbul depreminin tarihini duyurdu: "İstanbul'da, 11 ilin toplamından daha fazla can ve mal kaybı olur"

İstanbul’un deprem gerçeğiyle yüzleşme zamanı geldi. Prof. Dr. Naci Görür’ün analizleri, şehrin deprem tehlikesi altında olduğunu ve yeni yönetimin bu konuda acil adımlar atması gerektiğini gözler önüne seriyor. İstanbul, tarihi ve kültürel mirasıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli şehirlerinden biri. Bu nedenle, deprem hazırlıkları sadece yerel bir mesele değil, ulusal bir öncelik haline gelmeli.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:06
Naci Görür büyük İstanbul depreminin tarihini duyurdu: "İstanbul'da, 11 ilin toplamından daha fazla can ve mal kaybı olur"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik programında olası Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da beklenen depremin 7.2 ile 7.6 büyüklükleri arasında olabileceğini söyleyen Görür, özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda büyük bir deprem olasılığının olduğunu vurguladı. İki kolun aynı anda kırılma ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Görür, bu durumun 1766'da yaşanan bir örnekte olduğunu belirtti.

deprem

İstanbul'da 1 Nisan'daki seçimlerde göreve gelecek belediye başkanının şehri depreme hazırlaması gerektiğini dile getiren Görür, depremin tehdidinin özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

-Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin beklendiği gerçeği yıllardır konuşuluyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre, artı-eksi 6 sene içinde, en geç 10 sene içinde bu deprem gerçekleşecek. Bu durumda biz şu anda uzatmaları oynuyoruz ve depreme hazırlıklı olmamız hayati önem taşıyor. Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma olasılığı yüzde 47 olarak belirtiliyor. Bu oldukça yüksek bir risk ve hepimizi ilgilendiriyor. Deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmamız gerektiği konusunda hem vatandaşlar hem de devlet bilinçli ve proaktif bir şekilde hareket etmeli. "Yat-çök-kapan" deprem anında yapmamız gereken ilk şey olsa da, depreme hazırlık bundan çok daha fazlasını kapsıyor,

- İstanbul'da 1 Nisan'da seçilecek belediye başkanı şehri depreme hazırlamalı. Tehdit Marmara'da. İlk seçilen belediye başkanı tehdidin nereden geldiğini bilmeli.

- Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunda deprem oluşacak. Bu iki kolun aynı anda kırılma ihtimali var.

- Japonya'da geçtiğimiz günlerde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 120 kişi tesadüfen öldü. Biz her depremde 20 bin, 50 bin civarında ölüm veremeyiz.

- İstanbul'da, 11 ilin toplamından daha fazla can ve mal kaybı olur. İstanbul depreminde 50 binden fazla can kaybı olabilir.

- Avrupa Yakası'nda kıyıdan 10 kilometre içerisine ve Silivri'ye kadar olan alanlar, depremde en fazla kayıp veren yerler olacaktır. Anadolu Yakası'nda ise kıyıdan başlayıp ve dolgu alanları etkilenecektir.

- 1999 yılından beri deprem riski konusunda uyarılar yapıldı ancak gerekli önlemler alınmadı. Siyasetçilerin deprem konusunda daha fazla dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Büyükşehir heyecanı: Tabela asıldı, perdeyle kapatıldı!
2
Merkez Bankası, Seçim Sonrasında Değişikliklere Gidiyor: Olağanüstü Genel Kurul 28 Mart'ta Toplanacak
3
MİT'ten terör örgütüne darbe: Örgütün sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
4
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
5
Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi
6
Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağrı mitinginde sert sözler

Adalet Bakanlığı personel alımı! Bakanlık'tan o kadrolar için flaş duyuru geldi

Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Araba almak isteyenlere acil uyarı! O tarihten sonra sıfır ve ikinci el otomobile okkalı zam geliyor!

Ramazan sofralarına o bankadan destek! Bunu yapanın hesabına 750 TL ek nakit yatırılacak!

Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

A101 indirimin kralını yaptı! Bu ürünleri yarı fiyatına almak isteyen 3 gün beklesin!

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlar artık para ödemeyecek!

Öğrenciye toplu ulaşım desteği: Başvuran öğrenciye her ay 1500 TL verilecek

Emeklilik reformunu Erdoğan açıklamıştı: 2 yeni düzenleme onaylandı

Evinin tapusu olanlar aman dikkat! O tarihten sonra tamamen zorunlu olacak!

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!