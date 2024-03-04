Naci Görür'den Antalya depremi sonrası flaş açıklama

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yaratmış durumda. Saat 14.14'te gerçekleşen depremin yerin 12.8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtiliyor. Bu sarsıntının ardından bölgede deprem endişesi artarken, bilim insanı Naci Görür'ün daha önce yapmış olduğu uyarılar gündeme geldi.

Antalya'nın doğu yakasının alüvyon dolgu üzerine kurulu olduğunu belirten Görür, bu bölgenin ciddi bir depremde büyük hasar görebileceği uyarısında bulunmuştu. Alüvyonlu zemindeki binaların ters dönebileceğini veya suyun içine batabileceğini vurgulayan Görür, Antalya'nın acil olarak risk haritaları çıkarması ve depreme dayanıklı binalar inşa etmesi gerektiğini ifade etmişti.

Gece saatlerinde ise Korkuteli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığı kaydedildi