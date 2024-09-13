Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi

Erzincan’ın Refahiye ilçesi, sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre, deprem 13 Eylül 2024 tarihinde saat 09:48'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Refahiye ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 9.48 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD’ın resmi web sitesinde paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi. Depremin koordinatları 39.95278 enlem ve 39.1375 boylam olarak tespit edildi. Depremin oluş saati Türkiye saatiyle (TSİ) 09:48:49 olarak kaydedilirken, derinliğinin ise 9.48 kilometre olduğu açıklandı.

BÖLGEDE DEPREMİN HİSSEDİLDİĞİ ALANLAR

Erzincan’ın Refahiye ilçesi ve çevresinde hissedilen deprem, özellikle Refahiye'ye yakın bölgelerde daha güçlü bir şekilde hissedildi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölge halkı kısa süreli bir panik yaşadı. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildiği için Erzincan genelinde birçok vatandaş sarsıntının ardından dışarı çıktı.