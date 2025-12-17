İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi

İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü

İzmir’in Buca ilçesi Şirinyer semtinde bir börekçide kaydedilen görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Vitrinde böreklerin üzerinde gezen fare, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tezgâhtaki börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla dolaşan fareyi gören vatandaşlar, hijyen endişesiyle o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Paylaşılan görüntüler bölge halkında tepki oluşturdu.

İşletmeden savunma

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, mekanın ilaçlandığını belirtti. Yetkililer ayrıca "Tüm ürünleri çöpe attık" diyerek içeride bulunan unlu mamullerin ve malzemelerin imha edildiğini ve gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Zabıta müdahalesi ve mühürleme

Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edildi; halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

