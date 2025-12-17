DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi

İzmir Buca Şirinyer'de vitrin içindeki böreklerin üzerinde fare görüntülendi; Buca Belediyesi zabıta ekipleri işletmeyi gece mühürledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:37
İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi

İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü

İzmir’in Buca ilçesi Şirinyer semtinde bir börekçide kaydedilen görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Vitrinde böreklerin üzerinde gezen fare, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tezgâhtaki börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla dolaşan fareyi gören vatandaşlar, hijyen endişesiyle o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Paylaşılan görüntüler bölge halkında tepki oluşturdu.

İşletmeden savunma

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, mekanın ilaçlandığını belirtti. Yetkililer ayrıca "Tüm ürünleri çöpe attık" diyerek içeride bulunan unlu mamullerin ve malzemelerin imha edildiğini ve gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Zabıta müdahalesi ve mühürleme

Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edildi; halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

VİTRİNDE, BÖREKLERİN ÜZERİNDE GEZEN FARE GEZDİ

VİTRİNDE, BÖREKLERİN ÜZERİNDE GEZEN FARE GEZDİ

BUCA İLÇESİNDE BİR BÖREKÇİDE KAYDEDİLEN İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER ADETA MİDE BULANDIRDI.

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık