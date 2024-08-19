Nadi Sallout'un Kayıp Ailesi: 'Yaşamak Bizim de Hakkımızdı'

Dünya Merkez Mutfağı Çalışanı Nadi Sallout'un Ölümü

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Nadi Sallout'un kız kardeşi Nedaa Sallout, AA muhabirine ağabeyinin kaybını ve yaşadığı acıyı anlattı. 'Yaşamak bizim de hakkımız. Dünya bunu görmüyor, neden bilmiyorum' dedi.

Ağabeyinin Hatıraları

Nedaa, 8 Ağustos'ta Deyr Balah yakınlarında öldürülen Nadi'nin hayatını kaybettiği gün yaşananları dile getirerek, 'Kelimeler içimizdekileri ifade edemez. O sadece benim değil, herkese kardeşlik eden biriydi' ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin Son Anları

Sallout, Nadi'nin şehit olduğu gün annesiyle konuştuğunu belirterek, 'Nadi annemi sevindirmek için bekliyordu. O gün, sokakta bir bombardıman olmuştu' dedi. Nadi'nin bir şarapnel parçası sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

WCK'nin Acı Kaybı

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), Nadi Sallout'un ölümünü doğrularken, daha önce de çok sayıda çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yasin Guerda, Gazze'de 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

Yaşamak Hakkı

Nedaa Sallout, ağabeyi Nadi’nin çocuklarının ve diğer aile üyelerinin yaşadığı acıları vurgulayarak, 'Kızımın sınav sonuçlarını ona söylemeden, beraber sevinemeden şehit oldu. Yaklaşık bir yıldır Gazze'de her türlü işkence ve soykırım yapıldı' dedi.

Nedaa, 'Yaşamak bizim de hakkımızdı. Dünya bunu görmüyor, insanlar acılarımızı anlamıyor' diyerek yaşananların uluslararası toplum tarafından yeterince önemsenmediğine dikkat çekti.